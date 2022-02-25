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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 13:08
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Пушилин заявил, что войска ДНР и ЛНР выйдут на административные границы в ближайшие дни

Денис Пушилин. Обложка © Twitter / pushilindenis

Денис Пушилин. Обложка © Twitter / pushilindenis

Глава ДНР указал, что за прошедшие 8 лет эшелонированная оборона противника выстроена достаточно серьёзно, однако это не станет препятствием для военных республик.

Считаные дни остались до того момента, как военнослужащие ДНР и ЛНР выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

"Эшелонированная оборона выстроена достаточно серьёзно за эти восемь лет у противника, но тем не менее, не называя конкретных дат, я скажу, что до выхода на административные границы как Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области остались считаные дни", — сказал он.

Глава ДНР Пушилин: Украинские радикалы в Донбассе отказываются сдаваться
Глава ДНР Пушилин: Украинские радикалы в Донбассе отказываются сдаваться

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. А 24 февраля лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе. В связи с этим они попросили Россию о помощи в отражении военной агрессии Киева.

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Евгения Колесникова
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