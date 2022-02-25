Пушилин заявил, что войска ДНР и ЛНР выйдут на административные границы в ближайшие дни

Глава ДНР указал, что за прошедшие 8 лет эшелонированная оборона противника выстроена достаточно серьёзно, однако это не станет препятствием для военных республик.

Считаные дни остались до того момента, как военнослужащие ДНР и ЛНР выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1" .

"Эшелонированная оборона выстроена достаточно серьёзно за эти восемь лет у противника, но тем не менее, не называя конкретных дат, я скажу, что до выхода на административные границы как Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области остались считаные дни", — сказал он.