Ректор Военмеха Иванов: Все современные системы оружия создаются нашими выпускниками

Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени Д.Ф. Устинова всегда развивался в зависимости от вызовов сегодняшнего дня и модификации системы комплексной безопасности России. Это кузница кадров для военно-промышленного комплекса. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал ректор вуза Константин Иванов в интервью, приуроченном к 90-летнему юбилею университета.

По словам Иванова, обороноспособность государства состоит из трёх направлений.

"Первое — воздушно-космическая оборона и новая техника. Это гиперзвуковые ракеты, летящие по околоземной орбите. Всё, что связано с летательными аппаратами и космосом. В данном случае космос рассматривается как расширение земного пространства", — отметил он.

Другими важными направлениями являются цифровизация и искусственный интеллект, а также военная робототехника, которая "начинает играть главную роль в некоторых военных формированиях". Эксперт привёл в пример комплекс "Посейдон" — роботизированную ядерную торпеду, способную выполнять задачи на больших глубинах.

"Военмех, а потом и наши выпускники решают множество задач по вопросам работы военных систем в экстремальных условиях, то есть пониженных температур, на сверхглубинах, в космосе", — подчеркнул ректор, отмечая, что освоение космоса в ближайшие годы продолжит набирать обороты.

Также Иванов прокомментировал планы освоения Луны и Марса в ближайшем будущем, заявив, что война в космосе возможна. По его словам, важнейшей составляющей обороны является информационная безопасность и в этом направлении вуз также готовит специалистов по противодействию внешним угрозам. Ректор напомнил, что среди успешных выпускников петербургского Военмеха директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, руководитель Службы контрразведки ФСБ РФ Владислав Меньщиков.