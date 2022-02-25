Польша закрывает воздушное пространство для российских авиалиний
Такая мера будет действовать с 02:00 мск 26 февраля. Премьер-министр страны Моравецкий поручил подготовиться к реализации решения.
Польша с 02:00 мск 26 февраля закрывает воздушное пространство для российских авиалиний. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Пётр Мюллер в "Твиттере".
"Соответствующие положения немедленно обрабатываются. Запрет будет действовать с полуночи (время по Варшаве. — Прим. Лайфа)", — написал он, комментируя заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Отметим, что глава кабмина в свою очередь поручил подготовиться к закрытию воздушного пространства Польши для российских авиаперевозчиков. Об этом он и сообщил в "Твиттере".
"Я поручил подготовить постановление Совета министров, которое приведёт к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", — написал Моравецкий.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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