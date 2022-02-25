Польша закрывает воздушное пространство для российских авиалиний

Польша с 02:00 мск 26 февраля закрывает воздушное пространство для российских авиалиний. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Пётр Мюллер в "Твиттере".

"Соответствующие положения немедленно обрабатываются. Запрет будет действовать с полуночи (время по Варшаве. — Прим. Лайфа)", — написал он, комментируя заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Отметим, что глава кабмина в свою очередь поручил подготовиться к закрытию воздушного пространства Польши для российских авиаперевозчиков. Об этом он и сообщил в "Твиттере".