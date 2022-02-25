Кадыров призвал Зеленского позвонить Путину и извиниться
Лидер Чечни отметил, что даёт такой совет "пока ещё" действующему президенту Украины, пока он не стал бывшим главой страны.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонить и извиниться перед российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на выступлении перед 10 тысячами сотрудников правоохранительных органов в Грозном, сообщает ЧГТРК "Грозный".
"Пользуясь случаем, хочу дать совет пока ещё действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, и попросил извинений", — сказал он.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
Обложка © ТАСС / Елена Афонина