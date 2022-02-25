Кадыров призвал Зеленского позвонить Путину и извиниться

Лидер Чечни отметил, что даёт такой совет "пока ещё" действующему президенту Украины, пока он не стал бывшим главой страны.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонить и извиниться перед российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на выступлении перед 10 тысячами сотрудников правоохранительных органов в Грозном, сообщает ЧГТРК "Грозный".

"Пользуясь случаем, хочу дать совет пока ещё действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, и попросил извинений", — сказал он.