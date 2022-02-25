Путин наградил орденами Александра Большунова, Камилу Валиеву и других олимпийцев РФ
Наша сборная завершила Игры на втором месте по числу завоёванных медалей, установив национальный рекорд. В активе отечественных спортсменов 32 награды, из которых шесть — высшего достоинства.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, которая проходила в Пекине. В частности, лыжник Александр Большунов удостоен ордена Александра Невского, а фигуристка Камила Валиева — ордена Дружбы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине", — с такой формулировкой спортсмены получили награды.
Вместе с тем ордена Почёта удостоены лыжник Денис Спицов и фигурист Никита Кацалапов, ордена Дружбы — фигуристы Анна Щербакова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, лыжницы Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, а также лыжники Сергей Устюгов и Алексей Червоткин.
Лайф напоминает, что Россия завершила Олимпиаду на втором месте по числу завоёванных медалей, установив национальный рекорд. В активе отечественных спортсменов 32 награды, из которых шесть — высшего достоинства.
Обложка © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ, © Getty Images / Maja Hitij