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25 февраля, 13:58

Путин наградил орденами Александра Большунова, Камилу Валиеву и других олимпийцев РФ

Наша сборная завершила Игры на втором месте по числу завоёванных медалей, установив национальный рекорд. В активе отечественных спортсменов 32 награды, из которых шесть — высшего достоинства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, которая проходила в Пекине. В частности, лыжник Александр Большунов удостоен ордена Александра Невского, а фигуристка Камила Валиева — ордена Дружбы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине", — с такой формулировкой спортсмены получили награды.

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Вместе с тем ордена Почёта удостоены лыжник Денис Спицов и фигурист Никита Кацалапов, ордена Дружбы — фигуристы Анна Щербакова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, лыжницы Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, а также лыжники Сергей Устюгов и Алексей Червоткин.

Лайф напоминает, что Россия завершила Олимпиаду на втором месте по числу завоёванных медалей, установив национальный рекорд. В активе отечественных спортсменов 32 награды, из которых шесть — высшего достоинства.

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Настоящий боец: Камила Валиева приступила к тренировкам после возвращения с Олимпиады в Пекине

Обложка © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ, © Getty Images / Maja Hitij

Наталья Исакова

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