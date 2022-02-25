Путин наградил орденами Александра Большунова, Камилу Валиеву и других олимпийцев РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, которая проходила в Пекине. В частности, лыжник Александр Большунов удостоен ордена Александра Невского, а фигуристка Камила Валиева — ордена Дружбы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине", — с такой формулировкой спортсмены получили награды.

Вместе с тем ордена Почёта удостоены лыжник Денис Спицов и фигурист Никита Кацалапов, ордена Дружбы — фигуристы Анна Щербакова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, лыжницы Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, а также лыжники Сергей Устюгов и Алексей Червоткин.