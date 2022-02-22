Миллионы за стальные нервы: Сколько заработали на Олимпиаде главные звёзды сборной России Подводим денежные итоги Олимпийских игр в Пекине: кто и сколько получил за участие в главном событии года 21 февраля, 21:40 Александр Большунов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Наталья Непряева. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, Станислав Красильников

Российские спортсмены завоевали в Пекине 32 медали, из них — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. При этом сразу три награды высшей пробы достались лыжнику Александру Большунову, а в общей сложности у россиян — 46 серебряных (25 только у хоккеистов) и 23 бронзовые медали (считаем командные соревнования и дуэты). Таким образом, всего наши спортсмены заработали 222,1 млн рублей призовых.

Призовые выделяются Правительством Российской Федерации всем победителям и призёрам Игр. По 4 миллиона вручается обладателям золотой медали, по 2,5 млн — тем, кто завоевал серебро, и по 1,7 — бронзовым медалистам.

Помимо этих выплат от Фонда поддержки олимпийцев России будут вручены автомобили BMW X5 за золото, BMW X3 за серебро и BMW X3, но ниже классом, — за бронзу. И тут есть ключевой момент: если выплаты от правительства даются за каждую медаль, то от фонда на человека выделяется одна машина. Какой класс машины вручить олимпийцу, определяется по его наивысшей награде. То есть Большунов, завоевавший пять медалей, получит один автомобиль BMW X5 стоимостью почти шесть миллионов рублей. Цены на BMW X3 начинаются от 4 млн.

Кроме того, им полагается стипендия президента России. Ежемесячно олимпийским чемпионам будет поступать 52 тысячи рублей, серебряным призёрам — 39, а бронзовым — 30.

Триумфатор Большунов

Александр Большунов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Главным героем и официальным королём лыж в Пекине стал 25-летний уроженец крошечного посёлка Подывотье в Брянской области Александр Большунов. Он завоевал три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и марафоне), серебро — в классике (15 км) и бронзу — в командном спринте. Большунов обошёл по количеству олимпийских наград самого Николая Зимятова, которого многие годы были лучшим лыжником в нашей истории. Николай Семёнович — четырёхкратный олимпийский чемпион и серебряный призёр Игр. У Большунова же теперь сразу девять медалей с учётом ОИ-2018! Неудивительно, что Александра назначили знаменосцем сборной ОКР на церемонии закрытия Олимпиады.

За свои выдающиеся достижения Сан Саныч получит щедро и больше всех среди российских олимпийцев Пекина. Во-первых, ему полагается 16,2 млн призовых (4+4+4+2,5+1,7) от правительства. И эта сумма не будет облагаться налогом. Ну и как отмечалось выше, он получит автомобиль BMW X5 стоимостью около шести миллионов.

Но и на этом выплаты не заканчиваются. Александра должны премировать от Архангельской области, которую он представляет. Правда, на какую сумму — пока неизвестно. Полагаясь на практику, можно спрогнозировать, что спортсмену подарят и квартиру в Архангельске. После медалей в Пхёнчхане ему вручили квартиру в Тюмени, которую он на тот момент представлял. Сан Саныч получит ещё и спонсорские выплаты, а также вознаграждения от Вооружённых сил и Росгвардии, где носит звание капитана. Конечно, ждёт Большунова и ежемесячная стипендия олимпийцев в размере 52 тысяч рублей.

Как не раз признавался сам Большунов в своих интервью, ему много денег не надо. Большую часть своих доходов (а у лыжников они совсем не самые высокие) он тратит на тренеров, переезды, сборы, инвентарь и прочее. Александр успел купить дом в Подмосковье, а также помогает родителям, которые живут в Подывотье, где численность населения чуть больше 500 человек, и занимается благотворительностью.

Фигуристы и их 43 миллиона

Фигуристы выиграли в Пекине две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду, за что суммарно получат более 43 миллионов рублей. Больше всех обогатились танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выиграли золото в командном турнире (4 млн) и взяли серебро в личных соревнованиях (2,5 млн). Всего у них — 6,5 млн, а на двоих — 13 млн.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Andrew Milligan

За уверенную победу в командном турнире по 4 миллиона также получат одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Правда, сами медали из-за ситуации с Валиевой пока не вручили. Мишиной и Галлямову вручат и по 1,7 млн за бронзовую медаль в личном турнире. Итого — у пары по 5,7 млн.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заработала 4 млн, а ставшая второй Александра Трусова — 2,5 млн. Пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которая выдала свой лучший в жизни прокат и уступила китайцам только 0,63 балла, обогатилась на 5 млн (по 2,5 каждому).

А что другие?

Лыжница и главная заводила сборной России Юлия Ступак получит 5,7 млн за золото в эстафете и бронзу в командном спринте. А её подруга Наталья Непряева ещё больше — 8,2 млн за золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.

Юлия Ступак и Наталья Непряева. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Отдельно можно отметить 22-летнего лыжника Александра Терентьева. На дебютной для себя Олимпиаде он завоевал две бронзы (в личном и командном спринте), пополнив свой кошелек на 3,4 млн.

Биатлонист Эдуард Латыпов получит 5,1 млн за три бронзы (в смешанной эстафете, мужской эстафете и гонке преследования). Александр Логинов заработал 3,4 млн за две бронзы в эстафетах. У Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой — по 4,2 млн за серебро и бронзу в эстафетах.

Заработали бы наши спортсмены больше медалей, если бы не было информационной атаки на представителей России? Да, с таким давлением сложно справиться Нет, это помогает сосредоточиться Наши спортсмены привыкли к этому, такова традиция еще с эпохи СССР

Авторы Галина Глазко