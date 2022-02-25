Канцлер Австрии Нехаммер назвал "самым мощным в истории" пакет антироссийских санкций ЕС

Глава правительства отметил, что Вена выступает за то, чтобы Россия была отключена от SWIFT. Он также подчеркнул, что рестрикции будут болезненны и для Евросоюза.

"ЕС ввёл пакет самых мощных в истории санкций, они отчасти болезненны и для нас, но это несравнимо с болью, от которой страдают люди на Украине. Поэтому мы выступаем за то, чтобы Россия была отключена от SWIFT", — написал глава правительства в "Твиттере".