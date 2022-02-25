Канцлер Австрии Нехаммер назвал "самым мощным в истории" пакет антироссийских санкций ЕС
Глава правительства отметил, что Вена выступает за то, чтобы Россия была отключена от SWIFT. Он также подчеркнул, что рестрикции будут болезненны и для Евросоюза.
Европейский союз согласовал пакет самых мощных в истории санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"ЕС ввёл пакет самых мощных в истории санкций, они отчасти болезненны и для нас, но это несравнимо с болью, от которой страдают люди на Украине. Поэтому мы выступаем за то, чтобы Россия была отключена от SWIFT", — написал глава правительства в "Твиттере".
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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