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25 февраля, 15:31

Канцлер Австрии Нехаммер назвал "самым мощным в истории" пакет антироссийских санкций ЕС

Глава правительства отметил, что Вена выступает за то, чтобы Россия была отключена от SWIFT. Он также подчеркнул, что рестрикции будут болезненны и для Евросоюза.

Европейский союз согласовал пакет самых мощных в истории санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"ЕС ввёл пакет самых мощных в истории санкций, они отчасти болезненны и для нас, но это несравнимо с болью, от которой страдают люди на Украине. Поэтому мы выступаем за то, чтобы Россия была отключена от SWIFT", — написал глава правительства в "Твиттере".

Отключение России от SWIFT не вошло в список антироссийских санкций ЕС

Отключение России от SWIFT не вошло в список антироссийских санкций ЕС

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

Обложка © Shutterstock

Варвара Романова

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