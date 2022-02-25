У Ангелы Меркель в магазине украли кошелёк
Всё это время экс-канцлер ФРГ находилась в окружении охраны, однако вору удалось вытащить портмоне из сумки, которая висела на тележке для покупок.
У экс-канцлера Германии Ангелы Меркель украли кошелёк во время похода в магазин. Об этом сообщает Bild.
Сообщается, что всё это время Меркель находилась в окружении охраны, однако вору удалось вытащить кошелёк из сумки, которая висела на тележке для покупок. После инцидента экс-канцлер самостоятельно добралась до отделения полиции и составила заявление о краже. Правоохранители подтвердили факт преступления, однако не назвали имени подозреваемого.
Ранее Лайф рассказывал, что Меркель отказалась от предложения Гутерриша работать в ООН. Экс-канцлер ФРГ поблагодарила генсека организации за предоставленную возможность. А совсем недавно экс-канцлеру предложили стать посредником в урегулировании украинского кризиса.
Лента новостей
Обложка © Getty Images / Christian Marquardt-Pool