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25 февраля, 15:19

У Ангелы Меркель в магазине украли кошелёк

Всё это время экс-канцлер ФРГ находилась в окружении охраны, однако вору удалось вытащить портмоне из сумки, которая висела на тележке для покупок.

У экс-канцлера Германии Ангелы Меркель украли кошелёк во время похода в магазин. Об этом сообщает Bild.

Сообщается, что всё это время Меркель находилась в окружении охраны, однако вору удалось вытащить кошелёк из сумки, которая висела на тележке для покупок. После инцидента экс-канцлер самостоятельно добралась до отделения полиции и составила заявление о краже. Правоохранители подтвердили факт преступления, однако не назвали имени подозреваемого.

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Ранее Лайф рассказывал, что Меркель отказалась от предложения Гутерриша работать в ООН. Экс-канцлер ФРГ поблагодарила генсека организации за предоставленную возможность. А совсем недавно экс-канцлеру предложили стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

Обложка © Getty Images / Christian Marquardt-Pool

Григорий Воронцов

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