У Ангелы Меркель в магазине украли кошелёк

У экс-канцлера Германии Ангелы Меркель украли кошелёк во время похода в магазин. Об этом сообщает Bild.

Сообщается, что всё это время Меркель находилась в окружении охраны, однако вору удалось вытащить кошелёк из сумки, которая висела на тележке для покупок. После инцидента экс-канцлер самостоятельно добралась до отделения полиции и составила заявление о краже. Правоохранители подтвердили факт преступления, однако не назвали имени подозреваемого.