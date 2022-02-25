В Союзе журналистов высказались о недопустимости санкций против российских СМИ в соцсетях
В организации отметили, что с октября 2020 года Роскомнадзором было выявлено аж 18 инцидентов, связанных с актами цензуры со стороны администрации Facebook в отношении аккаунтов изданий.
Союз журналистов России (СЖР) выступил против цензуры в отношении российских СМИ в социальных сетях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Представители СЖР отметили, что с октября 2020 года по сегодняшний день Роскомнадзор зафиксировал 23 инцидента, которые были связаны с актами цензуры со стороны соцсети Facebook. Причём из них 18 случаев — в отношении аккаунтов СМИ.
"Санкции против журналистов и СМИ недопустимы. Союз журналистов России рассчитывает на то, что Роскомнадзор привлечёт социальные сети, осуществляющие цензуру российских СМИ, к предусмотренной законом ответственности", — сказано в заявлении.
Ранее Лайф сообщал, что Facebook подверг цензуре четыре крупных российских СМИ. На них были наложены ограничения по целому ряду публикаций. Упоминаются "Звезда", РИА "Новости", "Лента.ру" и "Газета.ру".
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