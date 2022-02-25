FIDE перенесла Всемирную шахматную олимпиаду – 2022 из России

Всемирная шахматная олимпиада 2022 года будет проходить не в России. Такое решение принял совет Международной федерации шахмат (FIDE).

"Совет FIDE принял решение, что 44-я Всемирная шахматная олимпиада, включая соревнования для инвалидов и конгресс FIDE, не будет проводиться в России", — сообщила пресс-служба FIDE в "Фейсбуке".

Отмечается, что совет постарается найти другого организатора олимпиады. Согласно данным официального сайта FIDE, 44-е международные соревнования должны были пройти в Москве с 26 июля по 8 августа 2022 года.