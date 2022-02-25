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25 февраля, 15:04

FIDE перенесла Всемирную шахматную олимпиаду – 2022 из России

В какой стране будут проводиться соревнования, пока не известно. Однако совет заверил, что постарается найти нового организатора.

Всемирная шахматная олимпиада 2022 года будет проходить не в России. Такое решение принял совет Международной федерации шахмат (FIDE).

"Совет FIDE принял решение, что 44-я Всемирная шахматная олимпиада, включая соревнования для инвалидов и конгресс FIDE, не будет проводиться в России", — сообщила пресс-служба FIDE в "Фейсбуке".

Отмечается, что совет постарается найти другого организатора олимпиады. Согласно данным официального сайта FIDE, 44-е международные соревнования должны были пройти в Москве с 26 июля по 8 августа 2022 года.

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Ранее Лайф рассказывал, что УЕФА официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Кроме того, российские и украинские клубы и сборные, участвующие в соревнованиях под эгидой организации, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.

Обложка © Getty Images / Oleksandr Rupeta / NurPhoto

Светлана Оперук

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