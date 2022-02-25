МОК призвал спортивные организации перенести или отменить состязания в РФ и Белоруссии

Спортивным федерациям рекомендуется перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии. С таким призывом выступил Международный олимпийский комитет (МОК).

"Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии", — сказано в заявлении.

Федерации должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами двух стран и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. При этом сам комитет не планирует проводить какие-либо мероприятия в РФ или Белоруссии.