МОК призвал спортивные организации перенести или отменить состязания в РФ и Белоруссии
Федерации должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами двух стран и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов, указывается в сообщении комитета.
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Спортивным федерациям рекомендуется перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии. С таким призывом выступил Международный олимпийский комитет (МОК).
"Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии", — сказано в заявлении.
Федерации должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами двух стран и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. При этом сам комитет не планирует проводить какие-либо мероприятия в РФ или Белоруссии.
Ранее Лайф рассказывал, что УЕФА официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Кроме того, российские и украинские клубы и сборные, участвующие в соревнованиях под эгидой организации, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.