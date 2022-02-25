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25 февраля, 14:57

МОК призвал спортивные организации перенести или отменить состязания в РФ и Белоруссии

Федерации должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами двух стран и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов, указывается в сообщении комитета.

<p>Обложка © Pexels</p>

Обложка © Pexels

Спортивным федерациям рекомендуется перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии. С таким призывом выступил Международный олимпийский комитет (МОК).

"Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии", — сказано в заявлении.

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Федерации должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами двух стран и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. При этом сам комитет не планирует проводить какие-либо мероприятия в РФ или Белоруссии.

Ранее Лайф рассказывал, что УЕФА официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Кроме того, российские и украинские клубы и сборные, участвующие в соревнованиях под эгидой организации, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.

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Никита Могилев

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