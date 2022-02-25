Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета к ковиду до 57,8% за неделю

В России уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 59,7 до 57,8%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 25 февраля вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла — 83 383 452 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%", — сообщила она.