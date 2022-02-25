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25 февраля, 15:14

Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета к ковиду до 57,8% за неделю

Вице-премьер РФ отметила, что на сегодняшний день полный цикл вакцинации проведён 83 383 452 раза. А прививки первым компонентом сделаны более 87,3 миллиона.

В России уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 59,7 до 57,8%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 25 февраля вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла — 83 383 452 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%", — сообщила она.

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Обложка © Pixabay

Варвара Романова

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