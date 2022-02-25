Девушки раскрыли 5 действенных способов, как избавиться от надоедливого воздыхателя

Глупые вопросы

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"Один популярный тиктокер рассказывал о методе "Ребёнок баллотируется в президенты". Суть в том, чтобы задавать парню максимально тупые вопросы с застенчивой и грубой честностью, словно маленький ребёнок. Просто продолжайте спрашивать у него что-то вроде "Чем ты занимаешься?", "Что это такое?", "О, правда? Что это?" до тех пор, пока тот не сдастся и не свалит", — BossVal.

Деньги

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"Просто начните просить у него деньги. Работает в десяти случаях из десяти", — virgilhall. "Ну и даже если это его не остановит, то хотя бы у вас будут деньги", — goldiegills. "Должен признать, на меня это подействовало отлично. Девушка решила впарить мне какие-то коктейли для похудения или что-то типа того. Пока-пока, красавица", — CrazedInventor.

"Принимаешь ли ты Христа?"

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"Моя сестра узнала об этом методе от подруги и тоже начала его применять. Теперь она всегда носит в сумочке пару религиозных брошюр, и когда парни начинают к ней приставать, то смотрит на них очень серьёзно, вытаскивает те бумажки и начинает говорить примерно следующее: "Принимаешь ли ты Христа, признаёшь его своим царём и господином своей жизни или отвергаешь его?" Работает безотказно", — JustinChristoph.

"Я убила своего мужа"

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"Мне нравится фраза героини фильма "Двойной просчёт". Когда парень пригласил её на свидание, она сказала: "Да, конечно. Но мне просто нужно проконсультироваться со своим офицером по условно-досрочному. Понимаешь, я убила своего мужа", — __V1510N__.

Отрыжка

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