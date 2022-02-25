10 примеров детской наивности, после которых ваши часики затикают намного быстрее

"С тех пор как моя племянница посмотрела "Историю игрушек", выходя из детской, она всегда говорит: "Я ухожу!", а потом подглядывает за реакцией своих кукол", — finestjun.

Фото © Reddit / finestjun

"Мой племянник вдруг что-то притих, и я запаниковала. Стала искать и нашла его в такой позе с моей собакой Мауи. Моё сердце не выдержало", — Otterjock_91.

Фото © Reddit / Otterjock_91

"Реакция нашей дочери, когда мы дали ей в руки её младшую новорождённую сестру", — vassili_zaitsev.

Фото © Reddit / vassili_zaitsev

"Ничего необычного, просто мой сын смотрит телевизор вместе с нашей кошкой", — Splungetastic.

Фото © Reddit / Splungetastic

"Моя дочь уже выглядит как мамаша, которая успела пожалеть о всех своих жизненных решениях", — ilovepretzles69.

Фото © Reddit / ilovepretzles69

"Мой внук и его пёс — те ещё приятели", — tearsaw.

Фото © Reddit / tearsaw

"Моя племянница встретила "настоящую Рапунцель" в Диснейленде. Похоже, она впечатлена", — wsavi5.

Фото © Reddit / wsavi5

"Мои сыновья (обоим по четыре года, забрали их из детского дома) настаивают на том, что они близнецы", — suziefl.

Фото © Reddit / suziefl

"Жена дала нашему сыну целую куриную ножку на ужин, и только посмотрите на чистый восторг на его лице".

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"Вот так мой племянник обнимает мою собаку на прощание в аэропорту", — freddurst13.