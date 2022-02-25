10 примеров детской наивности, после которых ваши часики затикают намного быстрее
Дети — цветы жизни! Давайте сойдёмся на этом, немного отойдём от напряжённой повестки и посмотрим 10 кадров, которые идеально доказывают, что известное выражение — чистая правда.
"С тех пор как моя племянница посмотрела "Историю игрушек", выходя из детской, она всегда говорит: "Я ухожу!", а потом подглядывает за реакцией своих кукол", — finestjun.
Фото © Reddit / finestjun
"Мой племянник вдруг что-то притих, и я запаниковала. Стала искать и нашла его в такой позе с моей собакой Мауи. Моё сердце не выдержало", — Otterjock_91.
Фото © Reddit / Otterjock_91
"Реакция нашей дочери, когда мы дали ей в руки её младшую новорождённую сестру", — vassili_zaitsev.
Фото © Reddit / vassili_zaitsev
"Ничего необычного, просто мой сын смотрит телевизор вместе с нашей кошкой", — Splungetastic.
Фото © Reddit / Splungetastic
"Моя дочь уже выглядит как мамаша, которая успела пожалеть о всех своих жизненных решениях", — ilovepretzles69.
Фото © Reddit / ilovepretzles69
"Мой внук и его пёс — те ещё приятели", — tearsaw.
Фото © Reddit / tearsaw
"Моя племянница встретила "настоящую Рапунцель" в Диснейленде. Похоже, она впечатлена", — wsavi5.
Фото © Reddit / wsavi5
"Мои сыновья (обоим по четыре года, забрали их из детского дома) настаивают на том, что они близнецы", — suziefl.
Фото © Reddit / suziefl
"Жена дала нашему сыну целую куриную ножку на ужин, и только посмотрите на чистый восторг на его лице".
Фото © Reddit / deleted
"Вот так мой племянник обнимает мою собаку на прощание в аэропорту", — freddurst13.
Фото © Reddit / freddurst13
Обложка © Reddit / vassili_zaitsev, deleted