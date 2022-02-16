Выросшие дети осознали, свидетелями какого ужаса стали годами ранее, и теперь делятся этим в Сети
Собрали пять ужасных историй, которые доказывают, что даже если дети "ничего не понимают", то это совсем не значит, что травматические события не оставят след на их психике.
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Встреча с педофилом
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"Когда мне было лет девять, однажды я пошёл на рыбалку в любимое отдалённое место. В один момент ко мне подошёл парень и начал со мной разговаривать. Честно говоря, меня немного раздражало, что он мешает мне побыть наедине с собой. Не важно. Через несколько минут он спросил: "Что это?" — и показал на запечатанный презерватив, который волшебным образом появился на земле между нами. Я ответил, что не знаю, а он продолжил: "Это презерватив. Знаешь, как им пользоваться?" На это я просто пожал плечами и сказал что-то типа "понятия не имею". Тогда я изо всех сил пытался его игнорировать. Но не потому, что чувствовал опасность, а просто бесился. В конце концов он встал и ушёл. Только спустя годы я вспомнил эту встречу и понял, что, скорее всего, тогда я чуть не стал жертвой педофила", — MiddleAgedGrump.
Мама-наркоманка
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"Моя мама разрешала мне по ночам смотреть мультики, если я веду себя тихо и не оборачиваюсь. Я всегда слышал, как она щёлкает зажигалкой, но никогда даже не задумывался, что она там делает. Спустя годы я узнал, что она принимала наркотики прямо у меня за спиной, а дым выпускала в окно. Она буквально использовала меня как оправдание на случай, если мой отчим проснётся и поймает её", — dirtydandii.
Домашнее насилие
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"Когда нам с другом было лет 10, в выходные мы пошли к нему играть в видеоигры. Мы клёво проводили время, переиграли во всё, что у него было на PS2. Потом из подвала поднялась его мама и спросила, будем ли есть. Я повернулся и сказал, что не отказался бы. Тогда я заметил синяк у неё под глазом. Я спросил у друга, что случилось с лицом его мамы, а он ответил: "Не могу сказать". 10-летний я произнёс что-то вроде: "А, ну ладно" — и мы продолжили играть. Я не осознавал, что это было, пока мне не исполнилось 19 лет", — bardownhockey15.
Папа завёл любовницу
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"Когда мне было 5 лет, по воскресеньям мы с папой часто ходили в парк. Иногда он водил меня в дом женщины, которая жила недалеко оттуда. Они сажали меня перед телевизором, включали "Черепашек-ниндзя" и поднимались наверх. Я не понимал, что они занимались там сексом... Просто потому, что не знал, что вообще такое секс. В итоге, когда я был уже постарше, моя мама всё равно бросила его за то, что он был игроком и пьяницей. Иногда я вспоминаю это и думаю, как это я ничего не замечал", — JhannaJunkie
Мама попала в психбольницу
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"Когда мне было лет 5–6, моя мама постоянно валялась в постели, отказывалась вставать и говорила, что больна. В итоге отчим отвёз её в больницу, там она провела почти месяц. Тогда я думала, как классно, что в больнице она всё время рисовала и мастерила поделки. Когда ей стало полегче, она продолжила занятия творчеством уже со мной. Помню, как поделилась с ней, что хотела бы попасть в такую же больницу и тоже рисовать весь день. Она усадила меня на стул и сказала, что надеется, что я никогда не заболею так, как она. Но даже если так и случится, то ничего страшного — всегда можно обратиться за помощью и выздороветь, даже если для этого придётся куда-нибудь съездить.
Только когда мне исполнилось 12 или 13 лет и я сама подолгу не хотела вставать с постели, до меня дошло, что больница, в которую тогда она попала, была психиатрической лечебницей. Но благодаря её словам мне никогда не было стыдно за то, что мне нужна терапия", — kenda1l.
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