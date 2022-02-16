Сравнения уже надоели: Как живёт 16-летняя "русская Зендея" — копия Ру из "Эйфории"

Сейчас в Сети только и разговоров, что о сложном подростковом сериале "Эйфория" от HBO. Больше всего эмоций у зрителей вызывает главная героиня Ру, которая борется с наркозависимостью и пытается пережить смерть отца. Её роль сыграла голливудская актриса Зендея, которую многие знают по роли Эм-Джей — девушки Питера Паркера — в серии фильмов о Человеке-пауке. Но пока на Западе растёт популярность 25-летней актрисы (она всё-таки уже получила за роль Ру статуэтку "Эмми"), в России всё известнее становится своя Зендея.

"Русская Зендея" Арина Рогова в рекламе эклеров и в тикток-роликах. Видео © TikTok / evansbabyyy

16-летняя Арина Рогова из Санкт-Петербурга не ожидала такого наплыва фанатов под своими видео в "Тиктоке". Девочка с шести лет занималась народными танцами, а потому привыкла выступать на сцене и быть в центре внимания. В итоге стала записывать ролики в TikTok с танцами и липсинками — всё по классике. Но под каждым видео ей начали писать, что она очень похожа на Зендею. Арина погуглила, кто это такая, и сама поразилась сходству. А потом позаимствовала образ американки.

Зендея и Арина Рогова. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / zendaya, evvaanss

"Сначала мне это даже льстило, я постоянно друзьям говорила: смотрите, все считают, что я похожа на Зендею!" — рассказывает Арина телеграм-каналу "Mash на Мойке". У неё сразу прибавилось подписчиков, и счётчик просмотров внезапно вырос. Девушке начали предлагать рекламные контракты — словом, известность блогерши подскочила. Однако вскоре Арине это надоело, а вот её подписчикам — нет. Теперь даже под роликом, никак не связанным с сериалом "Эйфория", ей пишут, насколько она похожа на Ру Беннет.

"Русская Зендея" Арина Рогова рассказывает об отношении к сравнениям с американской актрисой. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Девушку расстраивает, что за популярным образом в ней перестали видеть её саму. На самом деле Арина очень сильно отличается от героини сериала "Эйфория" — петербурженка весёлая, жизнерадостная и активная, любит танцевать и всё розовое. С будущим Арина давно определилась: планирует доучиться на эксперта по земельно-имущественным отношениям.

Зендея и Арина Рогова. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / zendaya, evvaanss

Пусть Рогову до сих пор сравнивают с Зендеей, девушка намерена затмить голливудскую звезду — к счастью, решимости и упрямства ей не занимать. "У меня стойкий характер, спасибо моему хореографу. Я умею ставить цель и идти к ней несмотря ни на что. Даже мысли не допускаю, что у меня что-то не получится", — призналась Арина в интервью.

Зендея в роли Ру Беннет и Арина Рогова. Коллаж © LIFE. Кадр из сериала "Эйфория" © "Кинопоиск", фото © Instagram / evvaanss