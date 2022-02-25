Вирусолог Волчков назвал "сырные" бактерии бесполезными для борьбы с ковидом

"Эти бактерии выращивают обычно на специальных средах. Они теряют возможность колонизировать что бы то ни было. Они приспособились жить в идеальных условиях искусственных питательных сред, и они не могут конкурировать с реальной микрофлорой кишечника. Поэтому приём таких препаратов приводит к тому, что они даже не успевают задержаться у вас в кишечнике. Значимым образом на что-то повлиять они обычно не могут", — отметил специалист.