Вирусолог Волчков назвал "сырные" бактерии бесполезными для борьбы с ковидом
Японские учёные считают, что путь к победе над пандемией лежит через кишечник, поэтому призывают сделать ставку на кисломолочку. Но российские коллеги не разделяют их оптимизма в этом вопросе.
Вылечить коронавирус, простимулировав иммунитет с помощью кисломолочных бактерий, не получится. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью "Газете.ru".
"Эти бактерии выращивают обычно на специальных средах. Они теряют возможность колонизировать что бы то ни было. Они приспособились жить в идеальных условиях искусственных питательных сред, и они не могут конкурировать с реальной микрофлорой кишечника. Поэтому приём таких препаратов приводит к тому, что они даже не успевают задержаться у вас в кишечнике. Значимым образом на что-то повлиять они обычно не могут", — отметил специалист.
Лайф уже писал, что учёные Нагойского университета пришли к выводу, что кишечная бактерия Collinsella снижает риск смерти от ковида. Японские специалисты считают, что чем их больше в организме человека, тем легче будет переноситься заболевание.
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