Мама экс-ученицы школы в Горловке, где погибли учителя, принесла венок к месту трагедии

По её словам, этот погребальный символ она передала в память о педагогах, которые не смогли спастись и умерли в результате попадания снаряда в учреждение.

Жительница города Горловки принесла венок к месту гибели учителей. Видео © t.me / shot_shot

Мама бывшей ученицы школы № 50 в Горловке, в здание которой прилетел снаряд со стороны ВСУ, принесла венок к месту трагедии. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Женщина со слезами на глазах подошла к сотруднику школы и передала венок. Она рассказала, что это символ в память о погибших педагогах — завуче и учителе географии.

"У меня ребёнок скорбит, сильно плачет. Сильно плачет. Из себя выходит. Потому что она окончила эту школу, она побоялась сама выходить", — поделилась женщина.