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Опубликовано 25 февраля 2022, 14:15
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Мама экс-ученицы школы в Горловке, где погибли учителя, принесла венок к месту трагедии

По её словам, этот погребальный символ она передала в память о педагогах, которые не смогли спастись и умерли в результате попадания снаряда в учреждение.

Жительница города Горловки принесла венок к месту гибели учителей. Видео © t.me / shot_shot

Мама бывшей ученицы школы № 50 в Горловке, в здание которой прилетел снаряд со стороны ВСУ, принесла венок к месту трагедии. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Женщина со слезами на глазах подошла к сотруднику школы и передала венок. Она рассказала, что это символ в память о погибших педагогах — завуче и учителе географии.

"У меня ребёнок скорбит, сильно плачет. Сильно плачет. Из себя выходит. Потому что она окончила эту школу, она побоялась сама выходить", — поделилась женщина.

СЦКК сообщил о гибели жительницы Донецка в результате обстрела ВСУ
СЦКК сообщил о гибели жительницы Донецка в результате обстрела ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке. Мэр города Иван Приходько не уточнил, есть ли другие пострадавшие в результате инцидента. Позже глава города показал последствия удара ВСУ по учреждению.

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса, а главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. А 24 февраля лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе. В связи с этим они попросили Россию о помощи в отражении военной агрессии Киева.

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Обложка © t.me / shot_shot

Евгения Колесникова
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