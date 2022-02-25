Мама экс-ученицы школы в Горловке, где погибли учителя, принесла венок к месту трагедии
По её словам, этот погребальный символ она передала в память о педагогах, которые не смогли спастись и умерли в результате попадания снаряда в учреждение.
Жительница города Горловки принесла венок к месту гибели учителей. Видео © t.me / shot_shot
Мама бывшей ученицы школы № 50 в Горловке, в здание которой прилетел снаряд со стороны ВСУ, принесла венок к месту трагедии. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Женщина со слезами на глазах подошла к сотруднику школы и передала венок. Она рассказала, что это символ в память о погибших педагогах — завуче и учителе географии.
"У меня ребёнок скорбит, сильно плачет. Сильно плачет. Из себя выходит. Потому что она окончила эту школу, она побоялась сама выходить", — поделилась женщина.
Ранее Лайф сообщал, что двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке. Мэр города Иван Приходько не уточнил, есть ли другие пострадавшие в результате инцидента. Позже глава города показал последствия удара ВСУ по учреждению.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса, а главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. А 24 февраля лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе. В связи с этим они попросили Россию о помощи в отражении военной агрессии Киева.
Обложка © t.me / shot_shot