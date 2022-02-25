Москва получила ноту Киева о разрыве дипотношений
Таким образом действующие украинские власти поставили жирную точку в процессе разрушения отношений с Россией, заявили в МИД.
Россия получила ноту от Украины с уведомлением о разрыве дипотношений. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нами была получена нота МИД Украины с уведомлением о разрыве дипотношений. Напомню, они были установлены 30 лет назад, 14 февраля 1992 года. Таким образом, националистический режим, который пришёл к власти, ещё раз скажу, это же важно сейчас понимать, в результате вооружённого госпереворота в феврале 2014 года, так вот, им была поставлена жирная точка в процессе разрушения наших отношений", — указала она.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.
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