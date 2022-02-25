Москва получила ноту Киева о разрыве дипотношений

"Нами была получена нота МИД Украины с уведомлением о разрыве дипотношений. Напомню, они были установлены 30 лет назад, 14 февраля 1992 года. Таким образом, националистический режим, который пришёл к власти, ещё раз скажу, это же важно сейчас понимать, в результате вооружённого госпереворота в феврале 2014 года, так вот, им была поставлена жирная точка в процессе разрушения наших отношений", — указала она.