ФАС разберётся с резким повышением цен в торговой сети DNS
При обнаружении признаков экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов будут приниматься меры антимонопольного регулирования и пресекаться недобросовестные практики, предупредила служба.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в офис сети магазинов электроники DNS запрос в связи с планируемым повышением цен. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
"Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции", — говорится в релизе.
При обнаружении признаков экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ФАС будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики, предупредили в службе.
Ранее Лайф рассказывал, что директор DNS Дмитрий Алексеев заявил, что ретейлер поднял цены на уровень до 30%. По словам топ-менеджера, продажи в сети выросли почти в два раза, именно это и сказалось на стоимости товаров. Сайт работал со сбоями.
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