ФАС разберётся с резким повышением цен в торговой сети DNS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в офис сети магазинов электроники DNS запрос в связи с планируемым повышением цен. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции", — говорится в релизе.

При обнаружении признаков экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ФАС будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики, предупредили в службе.