Российский солдат погиб, защищая украинских девушек от обстрела
В результате происшествия пострадавшая потеряла мать и ошибочно обвинила в этом войска РФ. Вернувшись на место трагедии, она засняла военнослужащего в российском обмундировании.
Кадры с места обстрела мирных жительниц Украины, которых защищал российский солдат. Видео © Instagram / karolisha_8
Российский солдат погиб, защищая двух украинок, попавших под обстрел. Пострадавшая в "Инстаграме" сообщила, что в ходе трагедии она потеряла мать. Она заявила, что всё произошло под Харьковом, в стрельбе девушка обвинила российских военных. Однако на самом деле всё оказалось не совсем так.
Согласно данным телеграм-канала "Война с фейками", на видеозаписях, которые пострадавшая сделала на следующий день на месте происшествия, видно, что погибший солдат одет в обмундирование ВС РФ, а на колене у него прикреплена георгиевская лента, являющаяся запрещённым символом в Незалежной.
Георгиевская лента на погибшем российском солдате под Харьковом. Кадр из видео © Instagram / karolisha_8
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение.
Обложка © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ