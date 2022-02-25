Российский солдат погиб, защищая украинских девушек от обстрела

Российский солдат погиб, защищая двух украинок, попавших под обстрел. Пострадавшая в "Инстаграме" сообщила, что в ходе трагедии она потеряла мать. Она заявила, что всё произошло под Харьковом, в стрельбе девушка обвинила российских военных. Однако на самом деле всё оказалось не совсем так.