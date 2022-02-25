Российский солдат погиб, защищая украинских девушек от обстрела

В результате происшествия пострадавшая потеряла мать и ошибочно обвинила в этом войска РФ. Вернувшись на место трагедии, она засняла военнослужащего в российском обмундировании.

Кадры с места обстрела мирных жительниц Украины, которых защищал российский солдат. Видео © Instagram / karolisha_8

Российский солдат погиб, защищая двух украинок, попавших под обстрел. Пострадавшая в "Инстаграме" сообщила, что в ходе трагедии она потеряла мать. Она заявила, что всё произошло под Харьковом, в стрельбе девушка обвинила российских военных. Однако на самом деле всё оказалось не совсем так.

Согласно данным телеграм-канала "Война с фейками", на видеозаписях, которые пострадавшая сделала на следующий день на месте происшествия, видно, что погибший солдат одет в обмундирование ВС РФ, а на колене у него прикреплена георгиевская лента, являющаяся запрещённым символом в Незалежной.