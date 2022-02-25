Ковитиди ответила на угрозы Джонсона в сторону РФ, напомнив о проблемах внутри Британии

Ковитиди прокомментировала заявление Джонсона, угрожавшего России. Видео © LIFE

Обещая "выдавить РФ из мировой экономики", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон забывает о внутренних проблемах своей страны в виде топливного кризиса и стремительно растущей инфляции. Об этом в беседе с Лайфом заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

"Заявление премьер-министра Бориса Джонсона о намерении выдавить Россию из мировой экономики несостоятельно и некорректно", — сказала она.

Ковитиди напомнила, что британские компании призывают правительство оказать помощь в "оплате счетов за электроэнергию". В случае если такая услуга не будет оказана, как считает британский малый, средний и крупный бизнес, миллионы жителей Великобритании окажутся в "топливной яме".

Также сенатор подчеркнула, что, по прогнозам британских промышленников, из-за стремительно растущей инфляции Великобритания может "существенно отстать от других государств".