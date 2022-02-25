Ковитиди ответила на угрозы Джонсона в сторону РФ, напомнив о проблемах внутри Британии
Сенатор отметила, что после Брексита и пандемии Лондону необходимо серьёзно пересмотреть своё отношение как к внешней политике, так и к проблемам в собственной стране.
Ковитиди прокомментировала заявление Джонсона, угрожавшего России. Видео © LIFE
Обещая "выдавить РФ из мировой экономики", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон забывает о внутренних проблемах своей страны в виде топливного кризиса и стремительно растущей инфляции. Об этом в беседе с Лайфом заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.
"Заявление премьер-министра Бориса Джонсона о намерении выдавить Россию из мировой экономики несостоятельно и некорректно", — сказала она.
Ковитиди напомнила, что британские компании призывают правительство оказать помощь в "оплате счетов за электроэнергию". В случае если такая услуга не будет оказана, как считает британский малый, средний и крупный бизнес, миллионы жителей Великобритании окажутся в "топливной яме".
Также сенатор подчеркнула, что, по прогнозам британских промышленников, из-за стремительно растущей инфляции Великобритания может "существенно отстать от других государств".
"После Брексита и пандемии совершенно очевидно, что Британии необходимо серьёзно пересмотреть своё отношение как к внешней политике, так и к проблемам в собственной стране", — заключила Ковитиди.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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