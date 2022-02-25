Столтенберг: НАТО призывает Россию немедленно прекратить операцию на Украине
Йенс Столтенберг. Обложка © Instagram / jensstoltenberg
Генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил это на открытии экстренного саммита блока по Незалежной в онлайн-формате, который проходит в эти минуты.
НАТО призывает Россию немедленно завершить военную операцию на Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы решительным образом осуждаем и призываем Россию немедленно прекратить военные действия", — сказал он на открытии экстренного саммита блока по Украине в онлайн-формате.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.