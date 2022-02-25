Захарова заявила об оперативном принятии решения о проведении переговоров с Киевом

Официальный представитель МИД РФ отметила, что для этого важно и ответственное поведение украинской стороны. Она добавила, что Москва никогда не срывала никаких назначенных дипломатических дискуссий.

Решение о возможности проведения переговоров с Киевом, а также формирования российской делегации в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского было принято очень оперативно. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Решение о возможности проведения контактов и формирования делегаций было очень оперативно принято, и публично было об этом заявлено. Это к вопросу, кто возводит какие стены, кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров. Умеем отделять эмоции от профессионализма", — сказала дипломат на брифинге.

Ранее стало известно, что Путин готов отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной. По данным Кремля, российская сторона предполагает присутствие на встрече представителей Минобороны, МИД и Администрации Президента РФ.