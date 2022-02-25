Захарова заявила об оперативном принятии решения о проведении переговоров с Киевом
Мария Захарова. Обложка © mid.ru
Официальный представитель МИД РФ отметила, что для этого важно и ответственное поведение украинской стороны. Она добавила, что Москва никогда не срывала никаких назначенных дипломатических дискуссий.
Решение о возможности проведения переговоров с Киевом, а также формирования российской делегации в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского было принято очень оперативно. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Решение о возможности проведения контактов и формирования делегаций было очень оперативно принято, и публично было об этом заявлено. Это к вопросу, кто возводит какие стены, кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров. Умеем отделять эмоции от профессионализма", — сказала дипломат на брифинге.
Ранее стало известно, что Путин готов отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной. По данным Кремля, российская сторона предполагает присутствие на встрече представителей Минобороны, МИД и Администрации Президента РФ.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.