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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 14:54

Захарова заявила об оперативном принятии решения о проведении переговоров с Киевом

Мария Захарова. Обложка © mid.ru

Мария Захарова. Обложка © mid.ru

Официальный представитель МИД РФ отметила, что для этого важно и ответственное поведение украинской стороны. Она добавила, что Москва никогда не срывала никаких назначенных дипломатических дискуссий.

Решение о возможности проведения переговоров с Киевом, а также формирования российской делегации в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского было принято очень оперативно. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Решение о возможности проведения контактов и формирования делегаций было очень оперативно принято, и публично было об этом заявлено. Это к вопросу, кто возводит какие стены, кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров. Умеем отделять эмоции от профессионализма", — сказала дипломат на брифинге.

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Ранее стало известно, что Путин готов отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной. По данным Кремля, российская сторона предполагает присутствие на встрече представителей Минобороны, МИД и Администрации Президента РФ.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Наталья Исакова
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