Захарова: Цель операции РФ — привлечь киевский режим к ответственности за преступления

Также официальный представитель МИД России упомянула, что действия РФ нацелены на обеспечение защиты населения Донбасса, который в течение 8 лет "подвергался издевательствам и геноциду".

Целью спецоперации России по защите Донбасса является привлечение киевского режима к ответственности за его преступления. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Задача операции — привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершённые в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации, а также осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины", — сказала представитель МИД РФ.