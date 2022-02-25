Захарова: Цель операции РФ — привлечь киевский режим к ответственности за преступления
Также официальный представитель МИД России упомянула, что действия РФ нацелены на обеспечение защиты населения Донбасса, который в течение 8 лет "подвергался издевательствам и геноциду".
Целью спецоперации России по защите Донбасса является привлечение киевского режима к ответственности за его преступления. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Задача операции — привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершённые в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации, а также осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины", — сказала представитель МИД РФ.
Захарова добавила, что цель операции также заключается в обеспечении защиты населения Донбасса, который в течение 8 лет "подвергался издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", пришедшего к власти в 2014 году в результате антиконституционного государственного переворота.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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