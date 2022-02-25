Путин: Основные боестолкновения идут с отрядами националистов, а не регулярными частями ВСУ

По словам российского лидера, националистические элементы, внедрённые в состав регулярных украинских частей, подстрекают их к оказанию вооружённого сопротивления и играют роль заградотрядов.

Основные боестолкновения на Украине идут именно с отрядами националистов, которые несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Путин на оперативном заседании Совбеза в пятницу.

Путин рассказал, что основные боестолкновения на Украине идут с отрядами националистов. Видео © LIFE

"Основные боестолкновения Российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями Вооружённых сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе и кровь мирных граждан народных республик", — указал он.