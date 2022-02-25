Путин: Основные боестолкновения идут с отрядами националистов, а не регулярными частями ВСУ
По словам российского лидера, националистические элементы, внедрённые в состав регулярных украинских частей, подстрекают их к оказанию вооружённого сопротивления и играют роль заградотрядов.
Основные боестолкновения на Украине идут именно с отрядами националистов, которые несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Путин на оперативном заседании Совбеза в пятницу.
Путин рассказал, что основные боестолкновения на Украине идут с отрядами националистов. Видео © LIFE
"Основные боестолкновения Российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями Вооружённых сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе и кровь мирных граждан народных республик", — указал он.
Националистические элементы, внедрённые, со слов Путина, в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооружённого сопротивления, но и, по сути, играют роль заградотрядов. Это воинские подразделения, которые использовались в ходе войн с древних времён. Основной целью заградительных отрядов было предотвращение бегства с поля боя и отступления войск.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявили о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.
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