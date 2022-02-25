Поклонская призвала Зеленского сделать "шаг навстречу" для установления мира

По её словам, президент Украины должен стать человеком, который "повернул мир" и сохранил жизнь россиянам и украинцам. Поклонская считает, что это решение лидера Незалежной поддержат обе страны.

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке, призвав его сделать шаг навстречу и сложить оружие. Такое заявление она сделала в эфире радио "Комсомольская правда".

"Обращаюсь к Зеленскому на украинском языке, хоть он и прекрасно разговаривает и владеет русским! Призываю Вас совершить шаг навстречу для установления мира и сложить оружие. Подняться над желанием получить власть", — приводит её слова kp.ru.