Поклонская призвала Зеленского сделать "шаг навстречу" для установления мира
Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская. Обложка © Facebook / Наталья Поклонская
По её словам, президент Украины должен стать человеком, который "повернул мир" и сохранил жизнь россиянам и украинцам. Поклонская считает, что это решение лидера Незалежной поддержат обе страны.
Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке, призвав его сделать шаг навстречу и сложить оружие. Такое заявление она сделала в эфире радио "Комсомольская правда".
"Обращаюсь к Зеленскому на украинском языке, хоть он и прекрасно разговаривает и владеет русским! Призываю Вас совершить шаг навстречу для установления мира и сложить оружие. Подняться над желанием получить власть", — приводит её слова kp.ru.
Поклонская также призвала президента Украины проявить сдержанность и стать человеком, который "повернул мир" и сохранил жизнь как россиянам, так и украинцам. Данное решение Зеленского поддержат обе страны, добавила она.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.