Бербок: ЕС намерен включить в санкционные списки Путина и Лаврова

В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет ограничений против Москвы.

Страны ЕС собираются внести в санкционный список президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Мы включаем не только олигархов и депутатов, которые готовили эти шаги. Мы включаем также президента Путина и министра иностранных дел Лаврова", — заявила Бербок.

В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет санкций против Москвы из-за спецоперации на Украине: ограничения затронут около 70% банков России, а также транспортную, авиационную, космическую промышленность, кораблестроение, будет введён запрет на передачу технических ноу-хау.