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Опубликовано 25 февраля 2022, 14:27

Бербок: ЕС намерен включить в санкционные списки Путина и Лаврова

В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет ограничений против Москвы.

Страны ЕС собираются внести в санкционный список президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Мы включаем не только олигархов и депутатов, которые готовили эти шаги. Мы включаем также президента Путина и министра иностранных дел Лаврова", — заявила Бербок.

В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет санкций против Москвы из-за спецоперации на Украине: ограничения затронут около 70% банков России, а также транспортную, авиационную, космическую промышленность, кораблестроение, будет введён запрет на передачу технических ноу-хау.

"Это крупнейший пакет санкций. Он будет частично болезненным для нас. Он мощно затронет российскую экономику", — отметил канцлер.

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Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из России.

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Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Александра Вишнякова
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