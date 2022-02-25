Минпромторг: Торговые сети создали запас по основным позициям минимум на 40 дней

Потребительский рынок России работает в штатном режиме, а товарного запаса в магазинах и распределительных центрах по основным социально значимым категориям хватит на 40 дней. Об этом сообщили в Минпромторге.

"Предприятия потребительского рынка в стране работают в штатном режиме. Особое внимание уделяется торговым сетям и магазинам в южных регионах — Ростовской, Воронежской, Белгородской областях, Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе", — сказано в записи.

В ведомстве уточнили, что крупные федеральные и региональные сети создали, постоянно поддерживают и регулярно обновляют товарный запас в магазинах и в распределительных центрах по основным социально значимым категориям минимум на 40 дней торговли. В частности, запасов гречки, макарон и других бакалейных товаров хватит на 50–70 дней, а средств гигиены — на более 70 дней.

Как заметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, пока торговые сети не фиксируют ажиотажного спроса на социально значимые товары.

"Товарные запасы в розничных сетях созданы и позволят в полной мере удовлетворить потребительский спрос", — приводит его слова ТАСС.