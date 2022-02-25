Минпромторг: Торговые сети создали запас по основным позициям минимум на 40 дней
В частности, запасов гречки, макарон и других бакалейных товаров хватит на 50–70 дней, а средств гигиены — на более чем 70 дней. Пока же представители сетей не наблюдают ажиотажного спроса на товары.
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Потребительский рынок России работает в штатном режиме, а товарного запаса в магазинах и распределительных центрах по основным социально значимым категориям хватит на 40 дней. Об этом сообщили в Минпромторге.
"Предприятия потребительского рынка в стране работают в штатном режиме. Особое внимание уделяется торговым сетям и магазинам в южных регионах — Ростовской, Воронежской, Белгородской областях, Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе", — сказано в записи.
В ведомстве уточнили, что крупные федеральные и региональные сети создали, постоянно поддерживают и регулярно обновляют товарный запас в магазинах и в распределительных центрах по основным социально значимым категориям минимум на 40 дней торговли. В частности, запасов гречки, макарон и других бакалейных товаров хватит на 50–70 дней, а средств гигиены — на более 70 дней.
Как заметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, пока торговые сети не фиксируют ажиотажного спроса на социально значимые товары.
"Товарные запасы в розничных сетях созданы и позволят в полной мере удовлетворить потребительский спрос", — приводит его слова ТАСС.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решаемыми проблемы из-за санкций против высокотехнологичных отраслей. Введённые против России рестрикции ещё предстоит проанализировать, но наша страна на них ответит, добавил он.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из России.