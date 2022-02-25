Марата Башарова уволили из театра "Школа современной пьесы" из-за проблем с алкоголем
Всё дело в том, что 47-летний актёр не прилетел на гастроли, так как напился перед вылетом. На сцену вместо него пришлось в срочном порядке выйти другому артисту.
Марат Башаров. Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий
Российского актёра Марата Башарова уволили из театра "Школа современной пьесы", так как артист вовремя не вылетел на Кипр, где должен был играть в спектакле. Об этом сообщила заместитель художественного руководителя театра по творческим вопросам Екатерина Кретова.
"Театр "Школа современной пьесы" вылетает на Кипр — гастроли. Заявлен спектакль "Город" с Башаровым в главной роли. Башаров в назначенное время не вылетает из Москвы, не отвечает на звонки. ШСП срочно организует прилёт на Кипр Вадима Колганова, который заменит Башарова", — написала Кретова у себя в фейсбуке.
Она отметила, что худрук театра Иосиф Райхельгауз после этого объявил о разрыве сотрудничества с Башаровым. Вместе с тем Кретова пожелала 47-летнему актёру "бросить бухать и не срывать гастроли".
Ранее Лайф сообщал, что экс-супруга Башарова рассказала о раздвоении личности телеведущего. Вместе с тем Елизавета Шевыркова призналась, что пыталась закодировать мужа от алкоголя.
Марат Башаров — актёр, телеведущий, обладатель Государственной премии РФ (2001), молодёжной премии "Триумф" (2004) и звания заслуженного артиста Республики Татарстан (2012). Настоящая слава пришла к нему после череды запоминающихся ролей в ленте "Свадьба" и телесериале "Граница. Таёжный роман". Знаковой работой в фильмографии Башарова стала драма "72 метра". Знаменит он и своими романами и скандальной личной жизнью. Подробнее о биографии артиста читайте на uznayvse.ru.