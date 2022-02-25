Марата Башарова уволили из театра "Школа современной пьесы" из-за проблем с алкоголем

Российского актёра Марата Башарова уволили из театра "Школа современной пьесы", так как артист вовремя не вылетел на Кипр, где должен был играть в спектакле. Об этом сообщила заместитель художественного руководителя театра по творческим вопросам Екатерина Кретова.

"Театр "Школа современной пьесы" вылетает на Кипр — гастроли. Заявлен спектакль "Город" с Башаровым в главной роли. Башаров в назначенное время не вылетает из Москвы, не отвечает на звонки. ШСП срочно организует прилёт на Кипр Вадима Колганова, который заменит Башарова", — написала Кретова у себя в фейсбуке.

Она отметила, что худрук театра Иосиф Райхельгауз после этого объявил о разрыве сотрудничества с Башаровым. Вместе с тем Кретова пожелала 47-летнему актёру "бросить бухать и не срывать гастроли".

Ранее Лайф сообщал, что экс-супруга Башарова рассказала о раздвоении личности телеведущего. Вместе с тем Елизавета Шевыркова призналась, что пыталась закодировать мужа от алкоголя.