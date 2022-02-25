Отключение России от SWIFT не вошло в список антироссийских санкций ЕС

Как отмечается, данная мера не рассматривается как минимум из-за двух факторов. В частности, некоторое беспокойство у Евросоюза вызывает активизация Москвой аналоговых платёжных систем.

Отключение России от международной платёжной системы SWIFT не вошло в список антироссийских санкций, которые готовит Евросоюз из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, отключение РФ от SWIFT не рассматривается из-за двух основных факторов. Во-первых, такие европейские державы, как Германия и Италия, выступают против принятия данной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности. Во-вторых, некоторое беспокойство у ЕС вызывает активизация аналоговых платёжных систем, к примеру китайской или российской.