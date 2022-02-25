Отключение России от SWIFT не вошло в список антироссийских санкций ЕС
Как отмечается, данная мера не рассматривается как минимум из-за двух факторов. В частности, некоторое беспокойство у Евросоюза вызывает активизация Москвой аналоговых платёжных систем.
Отключение России от международной платёжной системы SWIFT не вошло в список антироссийских санкций, которые готовит Евросоюз из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечается, отключение РФ от SWIFT не рассматривается из-за двух основных факторов. Во-первых, такие европейские державы, как Германия и Италия, выступают против принятия данной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности. Во-вторых, некоторое беспокойство у ЕС вызывает активизация аналоговых платёжных систем, к примеру китайской или российской.
Ранее Лайф рассказывал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия подготовила пакет ответных санкций против западных стран. Рестрикции не будут зеркально отражать те меры, которые ввёл Запад против российской стороны. Тем не менее властям известны слабые места этих государств.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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