Путин обратился к военным Украины: Берите власть в свои руки

Президент России считает, что Москве будет легче договориться с военнослужащими, чем с "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве".

В ходе оперативного совещания Совбеза РФ президент Владимир Путин обратился к украинским военнослужащим. Он призвал их "брать власть в свои руки", потому что с ними будет легче прийти к договорённостям, чем с нынешним руководством Незалежной.

Выступление Владимира Путина на совещании Совбеза РФ. Видео © LIFE

"Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жён и стариков в качестве живого щита! Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — сказал Путин.