Путин обратился к военным Украины: Берите власть в свои руки
Президент России считает, что Москве будет легче договориться с военнослужащими, чем с "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве".
В ходе оперативного совещания Совбеза РФ президент Владимир Путин обратился к украинским военнослужащим. Он призвал их "брать власть в свои руки", потому что с ними будет легче прийти к договорённостям, чем с нынешним руководством Незалежной.
Выступление Владимира Путина на совещании Совбеза РФ. Видео © LIFE
"Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жён и стариков в качестве живого щита! Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — сказал Путин.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.