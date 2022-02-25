Российский экипаж танкера, терпящего бедствие в Чёрном море, был спасён
В судно попал снаряд, после чего начался пожар, который уничтожил оборудование и спасательные шлюпки. Людям пришлось покидать корабль в одних спасательных жилетах.
Потерпевший бедствие танкер. Обложка © Marinetraffic.com / Tore-Johnhy Markussen
Российский экипаж танкера-химовоза под молдавским флагом, терпящего бедствие в Чёрном море, был спасён. Об этом сообщило Морское агентство Молдавии.
"Благодаря проведённой украинскими властями спасательной операции члены экипажа были спасены", — сказано в записи ведомства.
В агентстве уточнили, что два человека находятся в тяжёлом состоянии, всего же экипаж состоял из десяти человек. Танкер Millenial Spirit подвергся удару снарядом в нейтральных водах, однако стрелявшая сторона пока не определена. В результате удара на борту судна начался пожар, который уничтожил оборудование и спасательные шлюпки. Людям пришлось покидать корабль в одних спасательных жилетах.
А ранее ФСБ показала последствия ракетного удара со стороны Украины по российскому судну в Азовском море. Наибольшие повреждения получила задняя часть нефтегруза, судя по всему, снаряд попал в корму. Также сообщалось об одном пострадавшем.