Российский экипаж танкера, терпящего бедствие в Чёрном море, был спасён

В агентстве уточнили, что два человека находятся в тяжёлом состоянии, всего же экипаж состоял из десяти человек. Танкер Millenial Spirit подвергся удару снарядом в нейтральных водах, однако стрелявшая сторона пока не определена. В результате удара на борту судна начался пожар, который уничтожил оборудование и спасательные шлюпки. Людям пришлось покидать корабль в одних спасательных жилетах.