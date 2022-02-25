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25 февраля, 14:48

Российский экипаж танкера, терпящего бедствие в Чёрном море, был спасён

В судно попал снаряд, после чего начался пожар, который уничтожил оборудование и спасательные шлюпки. Людям пришлось покидать корабль в одних спасательных жилетах.

<p>Потерпевший бедствие танкер. Обложка © <a href="https://www.marinetraffic.com/ru/photos/of/ships/shipid:284968/ships" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marinetraffic.com</a> / Tore-Johnhy Markussen</p>

Потерпевший бедствие танкер. Обложка © Marinetraffic.com / Tore-Johnhy Markussen

Российский экипаж танкера-химовоза под молдавским флагом, терпящего бедствие в Чёрном море, был спасён. Об этом сообщило Морское агентство Молдавии.

"Благодаря проведённой украинскими властями спасательной операции члены экипажа были спасены", — сказано в записи ведомства.

В агентстве уточнили, что два человека находятся в тяжёлом состоянии, всего же экипаж состоял из десяти человек. Танкер Millenial Spirit подвергся удару снарядом в нейтральных водах, однако стрелявшая сторона пока не определена. В результате удара на борту судна начался пожар, который уничтожил оборудование и спасательные шлюпки. Людям пришлось покидать корабль в одних спасательных жилетах.

В Чёрном море произошёл пожар на танкере Almuntazah с российским экипажем

В Чёрном море произошёл пожар на танкере Almuntazah с российским экипажем

А ранее ФСБ показала последствия ракетного удара со стороны Украины по российскому судну в Азовском море. Наибольшие повреждения получила задняя часть нефтегруза, судя по всему, снаряд попал в корму. Также сообщалось об одном пострадавшем.

Никита Могилев

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