ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 15:28
5747

Песков: Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, а потом взял паузу

Он подчеркнул, что Москва считает эту ситуацию чрезвычайно опасной и хочет рассказать о ней абсолютно открыто.

Украинские власти в ответ на предложение России провести переговоры в Минске сначала захотели перенести встречу в Варшаву, а затем перестали выходить на связь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы передали украинцам предложение организовать переговоры в Минске. После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах нацэлементы осуществляют развёртывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва считает эту ситуацию чрезвычайно опасной и хочет рассказать о ней абсолютно открыто.

Захарова заявила об оперативном принятии решения о проведении переговоров с Киевом
Захарова заявила об оперативном принятии решения о проведении переговоров с Киевом

Напомним, сегодня Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее, в свою очередь, высказались в Киеве). Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что создаст все условия для безопасного проведения встречи. При этом ранее и сам президент Украины Владимир Зеленский призывал начать диалог в связи со спецоперацией России.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

BannerImage

Обложка © shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar