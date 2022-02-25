Песков: Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, а потом взял паузу

Он подчеркнул, что Москва считает эту ситуацию чрезвычайно опасной и хочет рассказать о ней абсолютно открыто.

Украинские власти в ответ на предложение России провести переговоры в Минске сначала захотели перенести встречу в Варшаву, а затем перестали выходить на связь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы передали украинцам предложение организовать переговоры в Минске. После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах нацэлементы осуществляют развёртывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва считает эту ситуацию чрезвычайно опасной и хочет рассказать о ней абсолютно открыто.