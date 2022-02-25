Песков: Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, а потом взял паузу
Он подчеркнул, что Москва считает эту ситуацию чрезвычайно опасной и хочет рассказать о ней абсолютно открыто.
Украинские власти в ответ на предложение России провести переговоры в Минске сначала захотели перенести встречу в Варшаву, а затем перестали выходить на связь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы передали украинцам предложение организовать переговоры в Минске. После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах нацэлементы осуществляют развёртывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", — отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Москва считает эту ситуацию чрезвычайно опасной и хочет рассказать о ней абсолютно открыто.
Напомним, сегодня Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее, в свою очередь, высказались в Киеве). Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что создаст все условия для безопасного проведения встречи. При этом ранее и сам президент Украины Владимир Зеленский призывал начать диалог в связи со спецоперацией России.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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