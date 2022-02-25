Путин: Хочу дать самую высокую оценку действиям военных РФ в ходе спецоперации на Украине
Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Никольский Алексей
Как отметил глава государства, отечественные солдаты и офицеры действуют профессионально, а также успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности жителей страны.
Президент России Владимир Путин сообщил, что высоко оценивает действия российских солдат и офицеров, которые в данный момент принимают участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С таким заявлением глава государства выступил в ходе оперативного совещания Совбеза РФ.
"Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически выполняя свой долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества", — подчеркнул российский лидер.
Ранее Лайф сообщал, что российский солдат погиб, защищая украинских девушек от обстрела. В результате происшествия пострадавшая потеряла мать и ошибочно обвинила в этом войска РФ. Вернувшись на место трагедии, она засняла военнослужащего в российском обмундировании.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.