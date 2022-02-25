Путин: Хочу дать самую высокую оценку действиям военных РФ в ходе спецоперации на Украине

Как отметил глава государства, отечественные солдаты и офицеры действуют профессионально, а также успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности жителей страны.

Президент России Владимир Путин сообщил, что высоко оценивает действия российских солдат и офицеров, которые в данный момент принимают участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С таким заявлением глава государства выступил в ходе оперативного совещания Совбеза РФ.

"Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически выполняя свой долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества", — подчеркнул российский лидер.

Ранее Лайф сообщал, что российский солдат погиб, защищая украинских девушек от обстрела. В результате происшествия пострадавшая потеряла мать и ошибочно обвинила в этом войска РФ. Вернувшись на место трагедии, она засняла военнослужащего в российском обмундировании.