В Генпрокуратуре РФ заявили о борьбе с фейками о спецоперации в Донбассе

В ведомстве напомнили, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечёт за собой административный штраф, предусмотренный статьёй 13.15 КоАП.

Генеральная прокуратура России занимается пресечением фейков о ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время Роскомнадзором на основании требований Генпрокуратуры России принимаются меры по пресечению распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили об ответственности за распространение недостоверной общественно значимой информации. Так, подобное правонарушение влечёт за собой административный штраф, предусмотренный статьёй 13.15 КоАП.