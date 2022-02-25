В Генпрокуратуре РФ заявили о борьбе с фейками о спецоперации в Донбассе
В ведомстве напомнили, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечёт за собой административный штраф, предусмотренный статьёй 13.15 КоАП.
Генеральная прокуратура России занимается пресечением фейков о ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время Роскомнадзором на основании требований Генпрокуратуры России принимаются меры по пресечению распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили об ответственности за распространение недостоверной общественно значимой информации. Так, подобное правонарушение влечёт за собой административный штраф, предусмотренный статьёй 13.15 КоАП.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
Обложка © ТАСС / RBC / Олег Яковлев