Предсмертные пророчества иеромонаха Анатолия Киевского о судьбе Украины начали сбываться
Священнослужитель, который ушёл из жизни 20 лет назад, предсказывал обострение ситуации между двумя странами, активизацию националистического движения, а также угнетение русского языка.
Иеромонах Анатолий Киевский перед своей смертью в 2002 году предрёк Украине культурный раскол. Многое из его пугающих предположений стало сбываться, пишет РИА ФАН.
"Будут ходить в старинных одеждах, с саблями, ещё на лошадях будут ездить, говорить: украинцы мы… а что за этим? Пустое", — рассказывалось в одном из пророчеств старца.
Исследователи объяснили это предсказание появлением сильного патриотического движения на Украине, которое призывало граждан к единению при помощи одежды и искусства: вышиванка стала повседневным предметом гардероба.
Кроме того, Киевский предрёк борьбу с русским языком на Украине, которая достигла пика в 2022 году: печатным СМИ запретили публиковать материалы на языке нашей страны. На телеканалах ввели квоту на звучание русской речи — передач на украинском должно быть в разы больше. В сфере образования также произошли значительные перемены, преподавание на "враждебном" языке значительно сократилось.
"Придут люди в дом, посмотрят: "Да, книги… Что это: русский язык? Вы что, не знаете, какое у нас положение: у нас всё на украинском", — так иеромонах прогнозировал текущую ситуацию на Украине.
Ранее Лайф писал, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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