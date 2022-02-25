Предсмертные пророчества иеромонаха Анатолия Киевского о судьбе Украины начали сбываться

Иеромонах Анатолий Киевский перед своей смертью в 2002 году предрёк Украине культурный раскол. Многое из его пугающих предположений стало сбываться, пишет РИА ФАН.

"Будут ходить в старинных одеждах, с саблями, ещё на лошадях будут ездить, говорить: украинцы мы… а что за этим? Пустое", — рассказывалось в одном из пророчеств старца.

Исследователи объяснили это предсказание появлением сильного патриотического движения на Украине, которое призывало граждан к единению при помощи одежды и искусства: вышиванка стала повседневным предметом гардероба.

Кроме того, Киевский предрёк борьбу с русским языком на Украине, которая достигла пика в 2022 году: печатным СМИ запретили публиковать материалы на языке нашей страны. На телеканалах ввели квоту на звучание русской речи — передач на украинском должно быть в разы больше. В сфере образования также произошли значительные перемены, преподавание на "враждебном" языке значительно сократилось.