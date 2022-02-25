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25 февраля, 15:48

Боррель высказался за введение санкций против Путина и Лаврова

Глава европейской дипломатии выразил надежду, что страны – члены сообщества одобрят сегодня соответствующее решение. При этом он отметил, что этот шаг "требует единодушия" союзников.

<p>Жозеп Боррель. Обложка © <a href="https://www.flickr.com/photos/faces-of-the-world/51320620638/in/photolist-2mc2AwS-2mGQRVX-2mGPREh-2mGQRXf-2mEjCvh-2hrz9f1-2hry8wo-2hrwjpG-2hrz9d7-2hrwjur-2hrwjt4-2ifGaAA-2hrwjCx-2hrwjqJ-2hry8CW-2mGQRAP-2hR7vjk-SgYPMu-KMEqaR-29tcWEa-2icrq7T-NA3ynB-2a979NR-2mGLq6V-2kAq8WB-aRVQKg-2kAuhbD-6oaEVP-LVrpNx-aEjawd-aRVQWv-2kvPBLH-WJrDxs-2hTV4G1-2hSqw6N-2jAeqSf-2jAhRuU-ufVwU9-LVrs7a-2axK1Wg-PNdVyf-29aZNGG-RuEgdX-RX55oY-2hSqw8B-VvSSRA-2hhgHtR-KSKcGq-FtcXQs-2ggQ9Jv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">flickr / Faces Of The World</a></p>

Жозеп Боррель. Обложка © flickr / Faces Of The World

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что выступает за санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова из-за проведения военной спецоперации на Украине.

"Если не возникнет никаких неожиданностей и никто не станет возражать, поскольку это требует нашего единодушия, то да, Путин и Лавров будут в [санкционном] списке", — сказал глава европейской дипломатии по прибытии на экстренное заседание глав МИД в Брюсселе.

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Ранее стало известно, что ЕС намерен включить в санкционные списки Путина и Лаврова. При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет ограничений против Москвы.

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

Наталья Исакова

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