Боррель высказался за введение санкций против Путина и Лаврова
Жозеп Боррель. Обложка © flickr / Faces Of The World
Глава европейской дипломатии выразил надежду, что страны – члены сообщества одобрят сегодня соответствующее решение. При этом он отметил, что этот шаг "требует единодушия" союзников.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что выступает за санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова из-за проведения военной спецоперации на Украине.
"Если не возникнет никаких неожиданностей и никто не станет возражать, поскольку это требует нашего единодушия, то да, Путин и Лавров будут в [санкционном] списке", — сказал глава европейской дипломатии по прибытии на экстренное заседание глав МИД в Брюсселе.
Ранее стало известно, что ЕС намерен включить в санкционные списки Путина и Лаврова. При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет ограничений против Москвы.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.