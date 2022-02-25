Боррель высказался за введение санкций против Путина и Лаврова

Глава европейской дипломатии выразил надежду, что страны – члены сообщества одобрят сегодня соответствующее решение. При этом он отметил, что этот шаг "требует единодушия" союзников.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что выступает за санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова из-за проведения военной спецоперации на Украине.

"Если не возникнет никаких неожиданностей и никто не станет возражать, поскольку это требует нашего единодушия, то да, Путин и Лавров будут в [санкционном] списке", — сказал глава европейской дипломатии по прибытии на экстренное заседание глав МИД в Брюсселе.