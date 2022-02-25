Суд арестовал девушку, метнувшую коктейль Молотова в полицейских на акции в Москве
Обвиняемая в применении насилия в отношении представителя власти пробудет под стражей два месяца — до 24 апреля 2022 года.
Решение суда об аресте девушки, метнувшей коктейль Молотова в полицейских в Москве. Видео © LIFE
Тверской районный суд Москвы арестовал девушку, метнувшую коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в столице РФ 24 февраля.
"Тверским районным судом г. Москвы 25 февраля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", — говорится в сообщении суда.
Под стражей девушка пробудет два месяца — до 24 апреля 2022 года.
Напомним, накануне в Сети разошлось видео, на котором девушка кидает в полицейских бутылку с коктейлем Молотова. Злоумышленницу задержали. Позже она признала вину и извинилась.
Скриншот © LIFE