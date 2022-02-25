Суд арестовал девушку, метнувшую коктейль Молотова в полицейских на акции в Москве

Решение суда об аресте девушки, метнувшей коктейль Молотова в полицейских в Москве. Видео © LIFE

Тверской районный суд Москвы арестовал девушку, метнувшую коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в столице РФ 24 февраля.

"Тверским районным судом г. Москвы 25 февраля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", — говорится в сообщении суда.