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25 февраля, 16:07
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Суд арестовал девушку, метнувшую коктейль Молотова в полицейских на акции в Москве

Обвиняемая в применении насилия в отношении представителя власти пробудет под стражей два месяца — до 24 апреля 2022 года.

Решение суда об аресте девушки, метнувшей коктейль Молотова в полицейских в Москве. Видео © LIFE

Тверской районный суд Москвы арестовал девушку, метнувшую коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в столице РФ 24 февраля.

"Тверским районным судом г. Москвы 25 февраля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", — говорится в сообщении суда.

На незаконной акции в центре Москвы задержали 600 человек

На незаконной акции в центре Москвы задержали 600 человек

Под стражей девушка пробудет два месяца — до 24 апреля 2022 года.

Напомним, накануне в Сети разошлось видео, на котором девушка кидает в полицейских бутылку с коктейлем Молотова. Злоумышленницу задержали. Позже она признала вину и извинилась.

Скриншот © LIFE

Варвара Романова

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