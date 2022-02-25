Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации
Как отметил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий, соответствующая процедура была запущена по инициативе Варшавы и Киева.
Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
"Комитет министров Совета Европы, председателем которого является Италия, принял решение об исключении Российской Федерации из своего состава в соответствии с восьмой статьёй Устава Совета Европы", — цитирует агентство АНСА министра.
Как отметил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий, соответствующая процедура была запущена по инициативе Варшавы и Киева.
Ранее Axios со ссылкой на черновик документа сообщил, что Конгресс США разработал резолюцию с предложением исключить Россию из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подняла этот вопрос член Комитета по иностранным делам нижней палаты, республиканка Клаудиа Тенни. Однако СМИ признают, что исключить Россию из Совбеза невозможно.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Фото © Pixabay