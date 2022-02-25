Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации

Как отметил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий, соответствующая процедура была запущена по инициативе Варшавы и Киева.

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Комитет министров Совета Европы, председателем которого является Италия, принял решение об исключении Российской Федерации из своего состава в соответствии с восьмой статьёй Устава Совета Европы", — цитирует агентство АНСА министра.

Как отметил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий, соответствующая процедура была запущена по инициативе Варшавы и Киева.