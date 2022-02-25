Папа римский Франциск встретился с российским послом в Ватикане

Понтифик даже нарушил протокол, лично прибыв в дипломатическую резиденцию, чтобы обсудить спецоперацию на Украине.

Папа римский Франциск нарушил протокол, лично прибыв в Посольство России в Ватикане, чтобы выразить озабоченность в связи с военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщает Irish Examiner.

"Обычно понтифик принимает послов и глав государств в Ватикане, и дипломатический протокол требует, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал к себе посла", — отмечает издание.