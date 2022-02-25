Папа римский Франциск встретился с российским послом в Ватикане

Папа римский Франциск нарушил протокол, лично прибыв в Посольство России в Ватикане, чтобы выразить озабоченность в связи с военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщает Irish Examiner .

"Обычно понтифик принимает послов и глав государств в Ватикане, и дипломатический протокол требует, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал к себе посла", — отмечает издание.

ТАСС уточняет, что папа римский решил лично встретиться с российским послом в Ватикане Александром Авдеевым и подробно расспросить о происходящем в Донбассе. При этом сам дипломат в беседе с агентством указал, что приведённая некоторыми СМИ информация о том, что понтифик "предложил посредничество в урегулировании кризиса", не соответствует действительности.