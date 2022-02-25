Папа римский Франциск встретился с российским послом в Ватикане
Понтифик даже нарушил протокол, лично прибыв в дипломатическую резиденцию, чтобы обсудить спецоперацию на Украине.
Папа римский Франциск нарушил протокол, лично прибыв в Посольство России в Ватикане, чтобы выразить озабоченность в связи с военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщает Irish Examiner.
"Обычно понтифик принимает послов и глав государств в Ватикане, и дипломатический протокол требует, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал к себе посла", — отмечает издание.
ТАСС уточняет, что папа римский решил лично встретиться с российским послом в Ватикане Александром Авдеевым и подробно расспросить о происходящем в Донбассе. При этом сам дипломат в беседе с агентством указал, что приведённая некоторыми СМИ информация о том, что понтифик "предложил посредничество в урегулировании кризиса", не соответствует действительности.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявили о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.
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