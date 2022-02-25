Сенатор Широков назвал введение санкций ЕС против Путина и Лаврова трусливым шагом

По его мнению, когда в сложной международной обстановке отказываются от контактов с главой одного из ведущих государств мира и с главой её внешнеполитического ведомства — это очень трусливая позиция.

Сенатор Широков — о решении ЕС ввести санкции против Путина и Лаврова: Трусливая позиция. Видео © LIFE

Решение Евросоюза ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова показывает трусливую позицию Запада и его нежелание договариваться. Об этом Лайфу рассказал член Совета Федерации Анатолий Широков.

"Такая позиция, когда в столь сложной международной обстановке отказываются от контактов с главой одной из ведущих держав мира и с главой её внешнеполитического ведомства, — это очень трусливая позиция", — сказал он.

По мнению Широкова, на сегодняшний день никто из мировых лидеров коллективного Запада ничего не может сказать ни Путину, ни Лаврову. Поэтому была избрана такая позиция — отказать во встречах и наложить персональные санкции.

При этом сенатор отметил, что Россия на сегодняшний день занимает чёткую позицию справедливости и правды. Начиная с 2014 года Москва пыталась донести до мирового сообщества "боль Донбасса" в разнообразных форматах. Однако Запад не прислушался, преследуя цель не только затормозить развитие России, но и не дать занять место, "которым она обладает в международной архитектуре отношений".

"Такая позиция ясно показывает, что Запад не на стороне распятого Донбасса, не на стороне убитых женщин и детей. Он на стороне нацистской хунты, преступлений которой с лихвой хватит на новый Нюрнбергский процесс", — заключил Широков.