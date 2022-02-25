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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 16:40

Сенатор Широков назвал введение санкций ЕС против Путина и Лаврова трусливым шагом

По его мнению, когда в сложной международной обстановке отказываются от контактов с главой одного из ведущих государств мира и с главой её внешнеполитического ведомства — это очень трусливая позиция.

Сенатор Широков — о решении ЕС ввести санкции против Путина и Лаврова: Трусливая позиция. Видео © LIFE

Решение Евросоюза ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова показывает трусливую позицию Запада и его нежелание договариваться. Об этом Лайфу рассказал член Совета Федерации Анатолий Широков.

"Такая позиция, когда в столь сложной международной обстановке отказываются от контактов с главой одной из ведущих держав мира и с главой её внешнеполитического ведомства, — это очень трусливая позиция", — сказал он.

По мнению Широкова, на сегодняшний день никто из мировых лидеров коллективного Запада ничего не может сказать ни Путину, ни Лаврову. Поэтому была избрана такая позиция — отказать во встречах и наложить персональные санкции.

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При этом сенатор отметил, что Россия на сегодняшний день занимает чёткую позицию справедливости и правды. Начиная с 2014 года Москва пыталась донести до мирового сообщества "боль Донбасса" в разнообразных форматах. Однако Запад не прислушался, преследуя цель не только затормозить развитие России, но и не дать занять место, "которым она обладает в международной архитектуре отношений".

"Такая позиция ясно показывает, что Запад не на стороне распятого Донбасса, не на стороне убитых женщин и детей. Он на стороне нацистской хунты, преступлений которой с лихвой хватит на новый Нюрнбергский процесс", — заключил Широков.

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Канцлер Австрии Нехаммер назвал "самым мощным в истории" пакет антироссийских санкций ЕС

Ранее стало известно, что ЕС намерен включить в санкционные списки Путина и Лаврова. При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет ограничений против Москвы.

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди всего прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из России.

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Обложка © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky

Юлия Архипова
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