Толстой: Совет Европы без России невозможен и никому не нужен
Пётр Толстой. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
По словам парламентария, Москва пыталась донести до европейских политиков свою позицию по поводу Донбасса. В частности, данные о том, как там восемь лет длился геноцид русскоговорящего населения.
Совет Европы без России невозможен и никому не нужен, потому что в нём нет правды. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, комментируя исключение РФ из организации в связи с проведением спецоперации на Украине.
"Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нём не будет правды", — написал Толстой в своём телеграм-канале.
По его словам, Россия до последнего момента пыталась донести до европейских политиков свою позицию по поводу происходящего в республиках Донбасса. В частности, информацию о том, как там восемь лет длился геноцид русскоговорящего населения и как погибали мирные жители. Парламентарий подчеркнул, что Украины, "где маршируют нацисты", с которой так солидарна Европа, очень скоро не будет.
Ранее Лайф сообщал, что Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Как отметил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий, соответствующая процедура была запущена по инициативе Варшавы и Киева.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.