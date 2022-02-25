Толстой: Совет Европы без России невозможен и никому не нужен

По словам парламентария, Москва пыталась донести до европейских политиков свою позицию по поводу Донбасса. В частности, данные о том, как там восемь лет длился геноцид русскоговорящего населения.

Совет Европы без России невозможен и никому не нужен, потому что в нём нет правды. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, комментируя исключение РФ из организации в связи с проведением спецоперации на Украине.

"Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нём не будет правды", — написал Толстой в своём телеграм-канале.

По его словам, Россия до последнего момента пыталась донести до европейских политиков свою позицию по поводу происходящего в республиках Донбасса. В частности, информацию о том, как там восемь лет длился геноцид русскоговорящего населения и как погибали мирные жители. Парламентарий подчеркнул, что Украины, "где маршируют нацисты", с которой так солидарна Европа, очень скоро не будет.