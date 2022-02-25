"Аэрофлот" прекращает выполнение рейсов в Лондон и Дублин как минимум до 23 мая

Российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за ограничений, которые ввели власти Великобритании, приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин как минимум до 23 мая 2022 года. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Отмечается, что пассажиры, которым необходимо попасть в Лондон и Дублин в указанный период, могут выбрать либо возврат денежных средств за билет, либо другую дату перевозки.

"Кроме того, пассажиры, следующие в/из Лондона, Дублина, могут заменить данные пункты на альтернативные европейские пункты перевозки из действующего расписания "Аэрофлота", — указано в релизе.

Уточняется, что пассажирам, которые хотели бы сохранить перевозку из столиц Британии и Ирландии или в них, предлагается перелёт на рейсах других авиаперевозчиков с транзитом в Европе. Эта возможность будет доступна при наличии свободных мест, а также при обращении пассажира в авиакомпанию или к агенту, оформившему билет.