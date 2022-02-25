"Аэрофлот" прекращает выполнение рейсов в Лондон и Дублин как минимум до 23 мая
Пассажирам, которым необходимо попасть в эти города в указанный период, предлагается на выбор либо возврат денежных средств за билет, либо выбор другой даты перевозки, сообщили в компании.
Российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за ограничений, которые ввели власти Великобритании, приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин как минимум до 23 мая 2022 года. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Отмечается, что пассажиры, которым необходимо попасть в Лондон и Дублин в указанный период, могут выбрать либо возврат денежных средств за билет, либо другую дату перевозки.
"Кроме того, пассажиры, следующие в/из Лондона, Дублина, могут заменить данные пункты на альтернативные европейские пункты перевозки из действующего расписания "Аэрофлота", — указано в релизе.
Уточняется, что пассажирам, которые хотели бы сохранить перевозку из столиц Британии и Ирландии или в них, предлагается перелёт на рейсах других авиаперевозчиков с транзитом в Европе. Эта возможность будет доступна при наличии свободных мест, а также при обращении пассажира в авиакомпанию или к агенту, оформившему билет.
Ранее Лайф рассказывал, что Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота", запретив деятельность авиаперевозчика в стране. А затем футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разорвал договор с российской компанией. Такое решение связано с военно-политической ситуацией, происходящей на Украине. В клубе отметили, что разделяют беспокойство своих болельщиков по всему миру.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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