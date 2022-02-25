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25 февраля, 17:29

Авиакомпания Delta Airlines приостановила сотрудничество с "Аэрофлотом"

Отмечается, что перевозчик отказался от услуг код-шеринга с российской компанией. Решение уже вступило в силу.

Авиакомпания Delta Airlines, которая является одним из крупнейших американских перевозчиков, приостановила сотрудничество с "Аэрофлотом", а именно отозвала соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса двумя и более организациями. Об этом говорится в заявлении компании.

"Delta отказалась от услуг код-шеринга с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота", запретив деятельность авиаперевозчика в стране. А затем футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разорвал договор с российской компанией. Такое решение связано с военно-политической ситуацией, происходящей на Украине. В клубе отметили, что разделяют беспокойство своих болельщиков по всему миру.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.

Обложка © Shutterstock

Варвара Романова

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