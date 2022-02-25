Авиакомпания Delta Airlines приостановила сотрудничество с "Аэрофлотом"

Авиакомпания Delta Airlines, которая является одним из крупнейших американских перевозчиков, приостановила сотрудничество с "Аэрофлотом", а именно отозвала соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса двумя и более организациями. Об этом говорится в заявлении компании.

"Delta отказалась от услуг код-шеринга с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.