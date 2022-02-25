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25 февраля, 17:17

Организаторы Евровидения отстранили Россию от участия в конкурсе

По их утверждениям, включение российских кандидатов на фоне "беспрецедентного кризиса на Украине" может нанести ущерб репутации состязания. Напомним, мероприятие пройдёт в Турине.

Россию отстранили от участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU).

"Россия не будет участвовать в конкурсе "Евровидение" ни с одним номером в этом году. <...> Это решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесёт ущерб репутации конкурса", — указано в сообщении.

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Организаторы подчеркнули, что Евровидение по-прежнему поддерживает ценности, которые способствуют объединению Европы на одной сцене, а также прославляет разнообразие через музыку.

Напомним, в этом году Евровидение пройдёт в Италии. Конкурс страна проведёт благодаря победе итальянской группы Maneskin в 2021 году. Претендентами на организацию мероприятия были 11 городов, в числе которых Милан, Болонья, Римини и Пезаро, но был выбран Турин.

Обложка © Getty Images / STR / NurPhoto

Наталья Исакова

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