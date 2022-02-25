В Молдавии сообщили, что в танкер с россиянами на борту в Чёрном море попал снаряд
На борту корабля начался пожар, а оборудование и спасательные шлюпки уничтожены. Экипаж, насчитывающий десять человек, покинул тонущее судно в спасательных жилетах.
Снаряд попал в танкер в нейтральных водах Чёрного моря, идущий под молдавским флагом с полностью российским экипажем. Об этом сообщило Морское агентство Молдавии.
"Корабль Millenial Spirit IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Республики Молдова, находясь в нейтральных водах Чёрного моря, был поражён снарядом с неизвестного направления", — говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что на борту корабля начался пожар, а оборудование и спасательные шлюпки уничтожены. Экипаж, насчитывающий десять человек, покинул тонущее судно в спасательных жилетах. Все они были спасены благодаря проведённой украинскими властями спасательной операции. Два человека находятся в тяжёлом состоянии, добавили в Морском агентстве Молдавии. Известно, что эксплуатирующей компанией судна является компания с Украины.
А ранее ФСБ показала последствия ракетного удара со стороны Украины по российскому судну в Азовском море. Наибольшие повреждения получила задняя часть нефтегруза, судя по всему, снаряд попал в корму. Также сообщалось об одном пострадавшем.
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