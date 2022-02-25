ОПЗЖ потребовала от Зеленского настойчивости в организации переговоров с Россией

Со своей стороны партия заявила о готовности "оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе" ради прекращения огня.

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от президента страны Владимира Зеленского добиться начала переговоров о прекращении огня, в том числе с привлечением международных посредников. Такое заявление появилось в пятницу на сайте политсилы. Депутаты отмечают, что ситуация очень сложная и требует от главы украинского государства проявлять большую настойчивость в организации переговоров.

"Мы призываем все стороны вооружённого конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня, и мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдётся", — отмечено в заявлении ОПЗЖ.