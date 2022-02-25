ОПЗЖ потребовала от Зеленского настойчивости в организации переговоров с Россией
Со своей стороны партия заявила о готовности "оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе" ради прекращения огня.
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от президента страны Владимира Зеленского добиться начала переговоров о прекращении огня, в том числе с привлечением международных посредников. Такое заявление появилось в пятницу на сайте политсилы. Депутаты отмечают, что ситуация очень сложная и требует от главы украинского государства проявлять большую настойчивость в организации переговоров.
"Мы призываем все стороны вооружённого конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня, и мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдётся", — отмечено в заявлении ОПЗЖ.
Со своей стороны партия заявила о готовности "оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе". Депутаты выразили уверенность, что сегодня миллионы украинцев смогут, наконец, увидеть мотивы, которые двигали политсилой, единственной в украинском парламенте боровшейся за прекращение огня и установление мира в Донбассе.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявили о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.
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