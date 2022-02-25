В Совете Европы назвали приостановку прав России временной мерой

РФ остаётся членом организации и участником соответствующих конвенций, отметили там. Каналы коммуникации по-прежнему остаются открытыми.

Россия не перестаёт быть частью Совета Европы, приостановка прав страны носит временный характер. Об этом говорится в заявлении организации.

"Принятое сегодня решение означает, что Российская Федерация остаётся членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", — указано в сообщении.

Как подчёркивается, каналы коммуникации между Россией и Советом Европы по-прежнему остаются открытыми.