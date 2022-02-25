В Совете Европы назвали приостановку прав России временной мерой
РФ остаётся членом организации и участником соответствующих конвенций, отметили там. Каналы коммуникации по-прежнему остаются открытыми.
Россия не перестаёт быть частью Совета Европы, приостановка прав страны носит временный характер. Об этом говорится в заявлении организации.
"Принятое сегодня решение означает, что Российская Федерация остаётся членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", — указано в сообщении.
Как подчёркивается, каналы коммуникации между Россией и Советом Европы по-прежнему остаются открытыми.
Ранее Лайф сообщал, что Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Как отметил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий, соответствующая процедура была запущена по инициативе Варшавы и Киева в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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