Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова
По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, готовится третий пакет рестрикций. При этом он не раскрыл подробности новых ограничений.
Совет по иностранным делам Евросоюза принял второй пакет антироссийских санкций, который также включает ограничительные меры в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
"Совет ЕС по иностранным делам только что одобрил второй пакет санкций, включая финансовые санкции против президента России Путина и министра иностранных дел Лаврова", — написал он в "Твиттере".
Ринкевич добавил, что готовится третий пакет ограничительных мер. При этом он не раскрыл подробности вводимых ограничений.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди всего прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из России. Сегодня стало известно, что ЕС намерен включить в санкционные списки Путина и Лаврова. При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет ограничений против Москвы.
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