Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова

По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, готовится третий пакет рестрикций. При этом он не раскрыл подробности новых ограничений.

Совет по иностранным делам Евросоюза принял второй пакет антироссийских санкций, который также включает ограничительные меры в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Совет ЕС по иностранным делам только что одобрил второй пакет санкций, включая финансовые санкции против президента России Путина и министра иностранных дел Лаврова", — написал он в "Твиттере".